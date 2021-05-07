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    В Одесі до газової труби багатоповерхівки прив'язали гранату - ЗМІ

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    На місці події працюють екстрені служби, зокрема рятувальники, поліціянти та вибухотехніки - В Одесі до газової труби багатоповерхівки прив'язали гранату - ЗМІ
    На місці події працюють екстрені служби, зокрема рятувальники, поліціянти та вибухотехніки
    Фото: Думская

    За словами очевидців, пристрій з розтяжкою виявили над квартирою молодої дівчини

    В Одесі увечері в четвер, 6 травня, невідомі прив'язали предмет, схожий на бойову гранату, до газової труби житлового будинку №11 на вулиці Кінній. Про це повідомляє «Думская».

    За словами очевидців, пристрій з розтяжкою виявили над квартирою молодої дівчини.

    Відомо, що мешканців будинку евакуювали, а прилеглу територію очепили. На місці події працюють екстрені служби, зокрема рятувальники, поліціянти та вибухотехніки.

    У Державній службі з надзвичайних ситуацій ситуацію поки не коментують.

    Раніше в Одесі невідомий чоловік перекинув через паркан на подвір'я житлового комплексу рюкзак з бойовим спорядженим корпусом гранати Ф-1 з вибуховою речовиною і ударним механізмом УЗРГМ без детонатора. Також там був муляж саморобного вибухового пристрою.

    До слова, до столичних правоохоронців звернулася жінка та повідомила, що неподалік магазину на вулиці Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва (масив Троєщина) перебуває чоловік, який при собі має гранату. Для з’ясування обставин поліцейські прибули на місце та зупинили незнайомця. Під час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався, що має при собі боєприпас.

    Теги: Одеса граната рятувальники
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