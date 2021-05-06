В Одесі чоловіки напідпитку напали на дитину на дитячому майданчику (відео)

Коли дитина попросила дорослих покинути дитячий майданчик, чоловік накинувся на неї з матами і схопив за шию

Хлопчик зробив їм зауваження за розпивання алкоголю в місці, призначеному для дітей

В Одесі нетверезі чоловіки напали на дитину на дитячому майданчику. Хлопчик зробив їм зауваження за розпивання алкоголю в місці, призначеному для дітей. У результаті один з чоловіків схопив дитину за шию. Все закінчилося викликом поліції. Про це пише місцевий ресурс od.vgorode.ua.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Героїв Крут (житловий масив Черемушки). Конфлікт почався через те, що хлопчик прийшов погратися на дитячий майданчик, де помітив чоловіків, що випивають.

Коли дитина попросила дорослих покинути дитячий майданчик, чоловік накинувся на неї з матами і схопив за шию.

Місцеві жителі, які стали очевидцями конфлікту, викликали поліцію.

Коли правоохоронці прибули, один з агресорів, підігрітий випивкою, вирішив поз'ясовувати з ними стосунки. Чоловік вдарив «копа», але був тут же покараний. Його поклали обличчям до землі і скували руки наручниками.

Тим часом, поблизу міста Сміла Черкаської області у п’ятиметровому бетонному резервуарі, заповненому на метр водою, опинилися хлопчик, чоловік і собака. Резервуар розташований на території колишніх очисних споруд.

«З'ясувалося, що хлопець 2008 року народження гуляв із друзями та собакою, той впав до резервуару. Намагаючись врятувати тварину, підліток потрапив до нього і сам. Діти покликали на допомогу дорослих. Чоловік 1983 року народження, який спробував допомогти хлопцю вибратися з пастки, в результаті також опинився в резервуарі», – розповіли правоохоронці.