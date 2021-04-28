На Черкащині відновлять старовинний будинок архітектора Городецького (фото)

Будинок Городецького в селі Мошни – єдиний дерев’яний будинок архітектора, який зберігся до сьогодні

Владислав Городецький є одним із найвідоміших архітекторів Києва

У селі Мошни на Черкащині стоїть 127-річний дерев’яний будинок архітектора Городецького. Його планують реконструювати та зробити вільним для туристів. Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Очільник області зустрівся із третім президентом України Віктором Ющенком, ректором ЧНУ імені Богдана Хмельницького Олександром Черевком, головою правління Польського культурного центру імені Кароля Шимановського Геннадієм Ліневичем. Обговорювали, як пустир перетворити на туристичний магніт.

«Наш університет готовий взятися за створення проектної документації. Створити тут краєзнавчий музей. Колеги з Польщі – долучитися до його розробки та низки інших історично-культурних проектів. ОДА у свою чергу вже зараз допомагає налагоджувати комунікацію між лідерами територіальних громад та інвестпартнерами стосовно розбудови туристичної карти Черкащини. На ній, звісно, є й Мошни», – пише Скічко.

Будинок Городецького в селі Мошни – єдиний дерев’яний будинок архітектора, який зберігся до сьогодні.

Владислав Городецький є одним із найвідоміших архітекторів Києва. Насамперед відомий своїм будинком, що отримав назву «Будинок з химерами». Також викликають захват неоготичний Миколаївський костьол на Великій Васильківській, Караїмська кенаса у мавританському стилі на Ярославовому Валу, Художній музей з левами (НХМУ) на Грушевського, схожий на античний храм.