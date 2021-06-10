Знана лікарка повідомила про найнебезпечніший штам Covid-19

На новий штам коронавірусу припадає більшість випадків захворювання в Великобританії

Попри те, що кульмінація господарювання коронавірусу в Україні минула, є загрози нових хвиль. Відома лікарка Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook написала про найсмертоносніший варіант SARS-CoV-2, який виник у грудні минулого року в Індії, і наразі є домінантним штамом у Великобританії.

«Відбувається масштабна робота для запобігання поширенню цього штаму в США», – акцентувала увагу Голубовська.

За словами лікарки, весняні неприємності, пов'язані з найважчими моментами епідемії спалаху у нас в країні, були пов'язані з «британським» штамом B.1.1.7. «Тепер на новий штам B.1.617.2 (Delta) припадає більшість випадків захворювання в Великобританії. У США поки лише 6% випадків припадає на цей штам, «британець» залишається домінантним», – наголосила вона.

Голубовська уточнила, що варіант Delta зареєстрований в 60 країнах. «Абсолютно очевидно, що його заразність вище, ніж у альфа-варіанту дикого типу, і пік захворюваності реєструється у молодих людей 12-20 років (Фаучи). Вакцини Pfizer і AstraZeneca захищають від нового варіанту (ефективність Pfizer – 88%, AstraZeneca – 60%), при цьому одна доза Pfizer ефективна тільки на 33%», – розповіла Голубовська.

За словами пані Ольги, штам B.1.617.2 класифікований CDC як варіант, який представляє інтерес, тобто має генетичні маркери, пов'язані зі зниженою нейтралізацією антитілами, придбаними в результаті перенесеного захворювання або вакцинації, зниженою ефективністю лікування, труднощами специфічної діагностики, збільшенням заразності або тяжкості захворювання.

«Ці варіанти також вимагають посиленого нагляду, лабораторного моніторингу та епідеміологічного розслідування (всього того, чого у нас немає)», – підкреслила лікарка.

Вона попередила, що треба бути готовим, а не впроваджувати незрозумілі законопроєкти щодо громадського здоров'я та руйнувати найкращі інфекційні стаціонари через те, що хтось прописав фантастичні вимоги.

«І повторюю, подобається комусь чи ні, що ми на порозі глобальних викликів, пов'язаних з інфекційними хворобами. Про що, власне, неодноразово вже нам говорили, останній раз – на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я два тижні тому», – резюмувала Голубовська.

Додамо, що в Миколаєві в результаті позбавлення фінансування закривають єдину в області відбудовану лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

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