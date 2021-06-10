Covid-19: майже дві тисячі нових заражень за добу

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ

За добу, 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на Covid-19. Серед нових хворих – 77 дітей та 73 медиків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Крім цього, за добу госпіталізували 741 людину. Одужали 6513 осіб, а померли – 97.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

За добу протестували:

методом ПЛР – 28 997 осіб,

методом ІФА – 10 741 особу,

експрес-тестами – 19 683 особи.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки віднесли Україну до переліку країн, подорожі до яких варто переглянути. Раніше туристам радили взагалі не відвідувати Україну.Зазначається, що Україну віднесли до третього рівня небезпеки через поширення коронавірусу, раніше наша країна перебувала на четвертому рівні.