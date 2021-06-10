У Києві за добу дві сотні нових хворих, одужали – вдесятеро більше

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли шість людей

За минулу добу, 9 червня, у Києві коронавірус виявлено у 216 людей. Це на 46 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 8 червня було 262 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 210303 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 190939 осіб (за добу 9 червня 2408)

померли 5142 осіб (за добу 6)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126396 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 102 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 142 особи.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 121330 осіб (за добу 9 червня 179)

померли 2711 людей (за добу 3)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2219824 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 9 червня зафіксовано 1785 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Нагадаємо, за добу 8 червня в Києві виявили 262 хворих на коронавірус, померли 4 людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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