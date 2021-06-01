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    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)

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    Кращі інфекційні стаціонари України підуть під знесення - Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)
    Кращі інфекційні стаціонари України підуть під знесення
    Фото: Olga Golubovskaya/Facebook

    Процедура закриття інфекційних відділень була запланована заздалегідь

    У Миколаєві, в результаті позбавлення фінансування, закривають єдину в області відбудовану лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях. Про це на своїй сторінці в Facebook написала заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська.

    За словами лікаря, процедура закриття інфекційних відділень була запланована заздалегідь, після відставки колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

    «Кращі інфекційні стаціонари України підуть під знесення, як це і було заплановано раніше. В країні хронічних епідемій вони не потрібні. Так, в Миколаєві єдину в області спеціалізовану, повністю відбудовану інфекційну лікарню, зі 100% забезпеченням ліжок киснем, яка більше року працювала на ковідом, позбавляють фінансування», — зазначила Голубовська.

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    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)
    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)
    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)
    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)
    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)
    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)

    Лікар звертає увагу на те, що наявність інфекційних стаціонарів в країні забезпечує можливість надання медичної допомоги не тільки хворим коронавірусом, а й усім інфекційним пацієнтам. За рахунок наявності боксованих відділень, шанс на можливе зараження помітно знижується.

    За словами Голубовської, зменшення інфекційних відділень несе загрозу, і ускладнює якнайшвидший вихід країни з епідемії коронавірусу, оскільки, з червня «ковідного пакету» немає, а кількість хворих все ще нікуди дівати.

    «Абсолютно некомпетентні ні в чому люди, зі стелі взяли тарифи і всю свою реформу вторинного рівня вирішують нашу з вами долю. Вся дискусія, заводять чиновників в глухий кут, тому що ні на одне питання не можна отримати нормальну відповідь, закінчується фразою — «такі вимоги офісу президента, нічого не знаємо», — резюмувала лікар.

    Додамо, що за минулу добу в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на Covid-19. Серед них – 91 дитина та 56 медпрацівників.

    Теги: Миколаїв лікарня інфекція
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    Згорнули фінансування: в Миколаєві закривається єдина в області інфекційна лікарня (фото)