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    Майже немає хворих. В Ужгороді закривають «ковідне» відділення лікарні

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    Зі 190 ліжок, відведених для лікування Covid-хворих, в лікарні зараз зайняті 10 - Майже немає хворих. В Ужгороді закривають «ковідне» відділення лікарні
    Зі 190 ліжок, відведених для лікування Covid-хворих, в лікарні зараз зайняті 10
    Фото: Суспільне

    Ситуація в Ужгороді стабілізувалася, кількість хворих на коронавірус, в тому числі і важких, зменшилася

    В Ужгородській міській клінічній лікарні відділення, де проходять лікування пацієнти з коронавірусом, готують до закриття із червня.

    Як повідомляє пресслужба міської ради Ужгорода, за необхідності відділення відкриють знову.

    «На щастя, ситуація стабілізувалася, кількість хворих на коронавірус, в тому числі і важких хворих, зменшилася», – розповів директор Центральної міської клінічної лікарні Іван Курах.

    Він додав, що зі 190 ліжок, відведених для лікування Covid-хворих, зараз зайняті 10.

    За словами головного лікаря, реаніматологи, які працювали у «ковідному» відділенні, надалі працюватимуть у відділенні екстреної медичної допомоги, яке відкрили в лікарні 27 травня. А перепрофільовані відділення в лікарні повернуться до звичної роботи.

    Незважаючи на поліпшення ситуації із захворюваністю, медики просять жителів продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів і обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

    Зазначимо, за добу 26 травня в Ужгороді всього лише у чотирьох осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом по області станом на 27 травня – 83 нові хворі.

    В Україні ж за добу підтвердили понад 3,5 тисячі випадків Covid-19.

    Тим часом, кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости з середини літа або на початку осені. Такий прогноз в ефірі одного з українських телеканалів повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. «Ми очікуємо зростання захворюваності. Один з варіантів – це середина літа, другий – початок осені, якщо не з’явиться ще якась нова мутація», – прогнозує лікар.

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    Теги: Закарпаття медицина лікарня Ужгород коронавірус
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    Майже немає хворих. В Ужгороді закривають «ковідне» відділення лікарні