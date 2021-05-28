Майже немає хворих. В Ужгороді закривають «ковідне» відділення лікарні

Зі 190 ліжок, відведених для лікування Covid-хворих, в лікарні зараз зайняті 10

Ситуація в Ужгороді стабілізувалася, кількість хворих на коронавірус, в тому числі і важких, зменшилася

В Ужгородській міській клінічній лікарні відділення, де проходять лікування пацієнти з коронавірусом, готують до закриття із червня.

Як повідомляє пресслужба міської ради Ужгорода, за необхідності відділення відкриють знову.

«На щастя, ситуація стабілізувалася, кількість хворих на коронавірус, в тому числі і важких хворих, зменшилася», – розповів директор Центральної міської клінічної лікарні Іван Курах.

Він додав, що зі 190 ліжок, відведених для лікування Covid-хворих, зараз зайняті 10.

За словами головного лікаря, реаніматологи, які працювали у «ковідному» відділенні, надалі працюватимуть у відділенні екстреної медичної допомоги, яке відкрили в лікарні 27 травня. А перепрофільовані відділення в лікарні повернуться до звичної роботи.

Незважаючи на поліпшення ситуації із захворюваністю, медики просять жителів продовжувати дотримуватися протиепідемічних заходів і обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

Зазначимо, за добу 26 травня в Ужгороді всього лише у чотирьох осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. Загалом по області станом на 27 травня – 83 нові хворі.

В Україні ж за добу підтвердили понад 3,5 тисячі випадків Covid-19.

Тим часом, кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости з середини літа або на початку осені. Такий прогноз в ефірі одного з українських телеканалів повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. «Ми очікуємо зростання захворюваності. Один з варіантів – це середина літа, другий – початок осені, якщо не з’явиться ще якась нова мутація», – прогнозує лікар.