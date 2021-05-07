Серйозна пожежа в Києві: горів столярний цех (фото)

На місці події було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки

Виникло загоряння деревини на площі 150 кв. м

У п’ятницю, 7 травня, вранці сталася пожежа у виробничому приміщенні на бульв. Вацлава Гавела, 16 у Солом’янському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 06:40, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів за підвищеним рангом виклику. По прибуттю на місце події перших бойових розрахунків було встановлено, що в столярному цеху сталося загоряння деревини на площі 150 кв. м.

О 07:26 загоряння було локалізовано та о 07:36 ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці події було залучено 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу підрозділів.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, 6 травня сталася пожежа на Совських ставках на проспекті Лобановського у Голосіївському районі столиці.