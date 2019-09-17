Знову «не сезон»? В мережі показали фото спустошених кримських пляжів



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Фотографії порожнього і розібраного пляжу опублікував житель півострова з ніком alf в Twitter

У Симеїзі окупаційна адміністрація РФ прийняла рішення не чекати кінця сезону і розгорнула будівельні роботи прямо на пляжі

У мережі з'явилися нові знімки абсолютно порожніх пляжів в окупованому Росією Криму.

Фотографії опублікувала блогер Roksolana Today & Крим.

Вона зазначила, що завершується туристичний сезон на півострові рівно так, як і починався.

«Судак, закінчено бал, погасли свічки ...», - зазначила вона.

У той же час в Симеїзі окупаційна адміністрація РФ прийняла рішення не чекати кінця сезону і розгорнула будівельні роботи прямо на пляжі. Фотографії порожнього і розібраного пляжу опублікував житель півострова з ніком alf в Twitter.

Як повідомляв Главком, раніше в окупованому Криму місцеві «влади» висунули ідею про те, щоб присвоїти півострову другу назву - Таврида