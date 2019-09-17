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    Знову «не сезон»? В мережі показали фото спустошених кримських пляжів

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    Фотографії порожнього і розібраного пляжу опублікував житель півострова з ніком alf в Twitter - Знову «не сезон»? В мережі показали фото спустошених кримських пляжів
    Фотографії порожнього і розібраного пляжу опублікував житель півострова з ніком alf в Twitter

    У Симеїзі окупаційна адміністрація РФ прийняла рішення не чекати кінця сезону і розгорнула будівельні роботи прямо на пляжі

    У мережі з'явилися нові знімки абсолютно порожніх пляжів в окупованому Росією Криму.

    Фотографії опублікувала блогер Roksolana Today & Крим.

    Вона зазначила, що завершується туристичний сезон на півострові рівно так, як і починався.

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    Знову «не сезон»? В мережі показали фото спустошених кримських пляжів
    Знову «не сезон»? В мережі показали фото спустошених кримських пляжів
    Знову «не сезон»? В мережі показали фото спустошених кримських пляжів
    Знову «не сезон»? В мережі показали фото спустошених кримських пляжів

    У той же час в Симеїзі окупаційна адміністрація РФ прийняла рішення не чекати кінця сезону і розгорнула будівельні роботи прямо на пляжі. Фотографії порожнього і розібраного пляжу опублікував житель півострова з ніком alf в Twitter. 

    Як повідомляв Главком, раніше в окупованому Криму місцеві «влади» висунули ідею про те, щоб присвоїти півострову другу назву - Таврида

     

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