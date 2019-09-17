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    Події в Україні

    Архієпископ Климент закликав Зеленського врятувати храм ПЦУ в окупованому Криму

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    Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент&nbsp; - Архієпископ Климент закликав Зеленського врятувати храм ПЦУ в окупованому Криму
    Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент 
    Фото: Главком

    «Я ще раз звертаюся до новообраного президента Володимира Зеленського звернути увагу і допомогти», заявив Климент

    Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент просить владу допомогти захистити собор Православної церкви України в Сімферополі

    Про це Климент повідомив під час пресконференції в Києві 16 вересня, пише «Крим. Реалії».

    «Перш за все мені треба підтримка нового уряду, якого вибрано в Україні... У нас відбулася зустріч вже з новим представником президента, ми обговорили це питання. Зараз готується зустріч з новим міністром культури. І я ще раз звертаюся до новообраного президента Володимира Зеленського звернути увагу і допомогти», – сказав він.

    Реакції Офісу президента України поки що немає.

    Раніше українська громада окупованого Сімферополя звернулася до Комітету ООН з прав людини з проханням захистити їхні права на проведення служб у храмі Православної церкви України у Криму.

    28 січня 2019 року в окупованому Криму, так званий арбітражний суд ухвалив вилучити з власності Кримської єпархії УПЦ КП приміщення Кафедрального собору Святих рівноапостольних князя Володимира і Ольги.

    Угоду про надання УПЦ (КП) приміщення у Сімферополі для Кафедрального собору і управління Кримської єпархії уклали ще в 2002 році.

    24 липня 2019 Архієпископ Климент заявив, що собор Святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадені всі церковні речі Кримського єпархіального управління.

    Як повідомлялося, в окупованому Криму архієпископ продовжує боротися за єдиний собор Православної церкви України.

    Крим церква Українська православна церква Володимир Зеленський президент
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