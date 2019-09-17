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    Місія ООН закликає Росію відмовитися від примусового призову кримчан до Збройних сил РФ

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    <span>Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер</span> - Місія ООН закликає Росію відмовитися від примусового призову кримчан до Збройних сил РФ
    Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер
    Фото: Укрінформ

    Також місія ООН рекомендує Росії утриматися від проведення довільних і дискримінаційних обшуків і рейдів приватних будинків, що належать кримським татарам

    Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини в Україні закликає Росію відмовитися від примусового призову кримчан до Збройних сил Росії. Про це сказано в доповіді про ситуацію з правами людини в Україні моніторингової місії ООН.

    Також місія ООН рекомендує Росії припинити кримінальне переслідування кримчан за звинуваченнями в ухилянні від призову на військову службу.

    Російському уряду слід утримуватися від примусового введення свого законодавства в Криму і забезпечити безперешкодний доступ на територію міжнародних моніторингових місій з прав людини та неурядових правозахисних організацій.

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    Росії рекомендовано провести розслідування всіх тверджень про жорстоке поводження, тортури, довільні арешти і затримання.

    Крім того, слід повідомити кількість осіб, переведених із Криму в Росію для відбування термінів кримінального покарання і вжити негайних заходів для повернення таких осіб до Криму або материкову частину України і забезпечити безперешкодні відвідування таких затриманих членами сім'ї та працівниками українських консульств.

    Місія ООН рекомендує Росії утриматися від проведення довільних і дискримінаційних обшуків і рейдів приватних будинків, що належать кримським татарам.

    А також припинити кримінальне переслідування жителів Криму за розміщення до окупації постів у соціальних мережах, які не містять закликів до насильства.

    Як повідомлялось, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму, а Україну - спростити процедуру відвідування півострова.

    Джерело: Українські новини

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