«Ковід-атеїстка» з Чернігова заплатить 17 тис. грн за порушення карантину

Жінка доводила, у законодавстві нема визначення терміну «захисна маска». Суд це не переконало

Деснянський районний суд Чернігова оштрафував на 17 тис. грн місцеву мешканку за порушення правил карантину.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 3 листопада.

За матеріалами справи 10 вересня о 21 год. 15 хв. жінка перебувала в магазині «Сільпо», що вул. Захисників України, 9, без маски на обличчі, чим порушила постанову Кабміну № 641 від 22 липня 2020 року.

У суді порушниця не визнала вини. Заявила, що працівники поліції безпідставно склали стосовно неї протокол про адміністративне правопорушення за ст. 44-3 КУпАП.

Адже, на її думку, в законодавстві України відсутнє визначення термінів «захисна маска» та «респіратор»; у постанові Кабміну не зазначено, стосовно кого введений карантин і не зазначені карантинні заходи, тому неможливо стверджувати, що карантин запроваджено стосовно людей і що саме вона повинна виконувати карантинні заходи; законодавство України не містить положень, згідно з яких вона повинна за власні кошти забезпечити себе засобами індивідуального захисту; заборона перебування в громадських будівлях без вдягнених засобів індивідуального захисту за своєю правовою природою є обмеженням права вільного пересування, права на рівність людей, встановлених Конституцією України.

Однак вказані аргументи не переконали суд. Зокрема, суддя наголосив, що з`ясування змісту термінів «захисна маска» та «респіратор» не потребує якихось спеціальних чи додаткових знань, а тому законодавець не вважав за потрібне давати визначення загальновідомому поняттю.

Також в судовому засіданні не вдалося з’ясувати, чи зверталася порушниця до уповноважених органів місцевого самоврядування про отримання безкоштовних засобів індивідуального захисту. Звідси не має підстав стверджувати про недотримання цими органами вимог ст. 8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Крім цього Деснянський райсуд назвав безпідставними посилання жінки на рішення Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року, який на прохання Верховного суду тлумачив окремі положення «карантинної» постанови уряду. Адже вказаним рішенням не визнавалися неконституційними нормативно-правові акти щодо запровадження карантинних обмежень. Тому дотримання карантинних обмежень покладається на всіх громадян України, а не лише на хворих осіб, як помилково вважає особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Таким чином, суд оштрафував мешканку Чернігова і додатково призначив стягнути 420,4 грн судового збору.