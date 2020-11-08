Суд оштрафував підприємницю з бару «Росія» за маску на підборідді

В Україні діє штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян, які не одягають маски у громадських місцях

В Україні діє штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян, які не одягають маски у громадських місцях

Жінка не визнала себе винною і пояснила, що пила чай

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області оштрафував на 17 тис. грн місцеву підприємницю за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 28 жовтня.

За відомостями адмінпротоколу, 2 жовтня о 17 годині жінка перебувала на своєму робочому місці в барі «Росія», який розташований на вул. Світлодарська, 13 у Слов’янську без вдягнутої захисної маски. Таким чином, було порушено Постанову Кабінету міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 641 від 22 липня 2020 року.

У суді підприємниця не визнала себе винною себе, але підтвердила, що була без належним чином вдягнутої захисної маски, оскільки пила чай.

Водночас суд дійшов висновків, що вина цієї особи повністю підтверджується зібраними доказами. Зокрема, протоколом про адмінправопорушення, поясненням свідка та фотографією, на якій підприємниця стоїть у барі, а її захисна маска висить на підборідді.

Суд критично оцінив аргументи порушниці, наголосивши, що діючим законодавством не передбачено такої підстави для не носіння захисної маски працівником під час виконання ним його службових обов`язків у громадських будинках та спорудах як вживання ним продуктів харчування.

Крім штрафу, жінка заплатить 420, 4 грн судового збору.

Постанову суду першої інстанції можна оскаржити до Донецького апеляційного суду.