Все найдорожче - дітям! Батюшка Помісної церкви опинився у центрі тендерного скандалу на 200 млн наші гроші



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Фірма настоятеля Свято-Миколаївського храму на Татарці у Шевченківському районі Києва Тараса Мельника збудує дитсадок у селі Гатне

За рік кошторис будівництва сільського дитсадка, яку взялась будувати фірма священнослужителя, зріс у тричі

Будівництво дитячого садка в селі Гатне, що під Києвом, за рік здорожчало утричі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro

Місцева сільська рада на початку березня 2018 року оголосила переможцем тендеру «Проектно-будівельний Альянс». Тоді сторони зійшлися на ціні 68 млн грн. Підрядник зобов’язувався звести на вул. Космонавтів дитячу установу на 280 місць. Але, як з’ясувалось згодом, місцева влада «пустила козла в город» і зробила цілком усвідомлено.

Вже згодом Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району без конкуренції провела два додаткові тендери щодо будівництва тамтешнього дитячого дошкільного закладу. Підряднику накинули ще 124 млн грн. Замовник пояснив суттєве здорожчання тим, що 68 млн грн, визначених на тендері 2018 року, вже недостатньо, аби звести дитячу установу.

28 жовтня 2019 року шляхом переговорної процедури сільська рада додала підряднику 33,72 млн грн на будівництво цього ж дитячого садочку. Цю суму провели як додаткові роботи. Виявилося, що в проекті начебто не врахована частина робіт, без яких неможливо завершити будівництво об’єкта – а саме роботи з прокладання зовнішніх інженерних мереж та благоустрою.

План будівництва дитсаду у селі Гатне

16 грудня ця ж сільрада повідомила про намір укласти ще одну угоду зі столичним ТОВ «Проектно-будівельний Альянс» на будівництво уже згаданого дитсадку. Знову відбулося коригування проектно-кошторисної документації у бік суттєвого збільшення. Тепер зведення дитсадка оцінюється у 199,8 млн грн!

До того ж терміни будівництва тепер зсунулися до кінця 2021 року.

Тут варто наголосити, що на 1 січня 2018 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України визначило опосередковану вартість будівництва об’єктів соціального призначення, в тому числі і дошкільних навчальних закладів. Зокрема, за розрахунками міністерства, створення одного місця в дитячому садочку має вартувати в середньому 126,5 тис грн. У випадку з дитсадком у Гатному ціна одного місця (якщо брати за основу три розіграні тендери на загальну суму 192 млн грн - «Главком») обійдеться у 685,7 тис. грн!

Громадська організація «Трипільський край», яка досліджувала цю закупівлю протягом двох років, у коментарі «Главкому» зазначила, що сільська рада не мала права проводити дві переговорні процедури на загальну суму 124 млн грн.

«Ми витребували у них експертизу коригування проекту на підтвердження необхідності додаткових робіт. Згідно з експертним висновком, змінилась лише вартість, інженерні рішення – ні. Тож, фактичної необхідності додаткових робіт – відсутні», - вважають у ГО.

Також у громадській організації заявили, що засновниками та контролерами ТОВ «Проектно-будівельний Альянс» і ТОВ «Іствуд-Україна» (останнє брало участь у минулорічному тендері, коли переможцем визначили «Проектно-будівельний Альянс» - «Главком») є одні й ті самі особи - Мельник Тарас Леонідович та Шарапова Катерина Володимирівна. Підтвердженням є те, що ДАСУ визнала, що учасники – пов'язані особи і рекомендувала Гатненській сільській раді відхилити переможця.

Родзинкою є те, що Мельник Тарас Леонідович є засновником не тільки двох компаній, які розіграли між собою тендер, а й співзасновником «Релігійної громади Української Православної Церкви Київського патріархату парафії Святого Миколая Чудотворця на Татарці у Шевченківському районі міста Києва». А також настоятелем Свято-Миколаївського храму Православної церкви України на Татарці.

Це не перша участь фірми священника в державних закупівлях. Так, у липні 2019 року Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління уклало угоду на будівництво житлового багатоквартирного будинку в селі Старичі (Яворівський район) з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» за 38,07 млн грн. Підрядник побудує багатоквартирний будинок до кінця 2020 року.

Ще один підряд на 83 млн грн «Проектно-будівельний альянс» отримав від Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління. За ці кошти підприємство зведе гуртожитки у військових містечках у Самборі та Стрию Львівської області.