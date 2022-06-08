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  3. ЗСУ показали, що лишилося від росіян після зустрічі зі шведським гранатометом (відео)
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    Новини

    ЗСУ показали, що лишилося від росіян після зустрічі зі шведським гранатометом (відео)

    Після декількох пострілів від екіпажу російського броньовика залишилася тільки каска - ЗСУ показали, що лишилося від росіян після зустрічі зі шведським гранатометом (відео)
    Після декількох пострілів від екіпажу російського броньовика залишилася тільки каска
    фото: скріншот із відео

    Протитанкові гранатомети допомагають нашим захисникам на передовій робити «смерть ворогам»

    Українські військові продемонстрували ефективну роботу шведського протитанкового гранатомета АТ-4 – російська військова техніка буквально розлетілася на шматки після декількох пострілів. Відповідне відео опублікували на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    На кадрах видно, що від транспортного засобу окупантів залишилися тільки маленькі шматочки після зустрічі зі шведським гранатометом. Тільки каска окупанта якимось дивом вціліла – від самого вояка не залишилося взагалі нічого.

    «Декілька пострілів зі шведського гранатомета АТ4 і російські окупанти перехотіли кудись йти. Скоріше правильніше буде сказати, що вони пішли в єдиному правильному напрямку», – йдеться у коментарі до відео.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення противник уже втратив 31 500 військових особового складу та 3 429 бойових броньованих машин. Найбільших втрат протягом минулої доби противник зазнав на Слов’янському напрямку.

    Як відомо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ показали, що лишилося від росіян після зустрічі зі шведським гранатометом (відео)