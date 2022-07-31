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На Херсонщині Збройні сили знищили один із найбільших рашистських складів

Володимир Миленко
Сьогодні, 08:33 glavcom.ua
На Херсонщині Збройні сили знищили один із найбільших рашистських складів
Українська армія успішно ліквідувала великий склад російських боєприпасів біля Берислава
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Українські військові успішно атакували російські позиції

У селі Високе Бериславського району Херсонщини вибухнув російський склад з боєприпасами. Про це повідомляє Telegram-канал Управління стратегічних комунікацій.

Цей склад є одним із найбільших тимчасових польових складів, розгорнутих окупантами у Херсонській області.

За наявними даними, після атаки Збройних сил України на території складу розпочалася детонація боєприпасів. Рашисти, які обслуговують склад, почали тікати.

Рашистський військовий об’єкт, за попередньою інформацією, повністю знищений.

Нагадаємо, що у ніч з 30 на 31 липня українські військові тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах.

Крім складу у Високому, Збройні сили знищили ще один склад на Бериславщині. Втрати окупантів складають 2 гаубиці «Мста-Б», реактивна система залпового вогню «Град», протитанковий ракетний комплекс, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також 33 російських військових.

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Теги: війна Херсонщина ЗСУ склад зброї

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