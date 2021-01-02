Зсув ґрунту у Норвегії: рятувальники знайшли два мертвих тіла, вісім зникли безвісти

Площа зсуву становила приблизно 300 на 700 метрів

У норвезькому селищі Джердрум стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей, ще 8– вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє NRK.

Зазначається, що місцеві мешканці відчули, що їхні будинки почали рухатися ще вранці у середу, 30 грудня. Кілька будинків зникли під завалами землі просто на очах у людей.

Координатор рятувальної команди Рой Алквіст у коментарі ЗМІ повідомив, що вони все ще не втрачають надії знайти решту 8 зниклих живими. 31 грудня з-під завалів врятували живою і неушкодженою одну собаку.

«Рятувальна операція триває повним ходом. У зоні зсуву працюють три рятувальні команди USAR та команди з собаками. Ми шукаємо там, де найімовірніше можуть бути люди. Серед іншого, ми підходили до деяких авто, але нікого не знайшли», – розповів він.

При цьому місцева влада не виключає, що, можливо, доведеться евакуювати ще близько 1,5 тисячі мешканців прилеглих територій.

У ході пошукової операції у п’ятницю, 1 січня, рятувальники знайшли тіло першої жертви.

Як повідомляється, 2 грудня було знайдено друге тіло жертви. Наразі поліція не може назвати стать і вік знайденої жертви. Тіло знайшла команда пошукачів з собаками вранці.

Норвезькі правоохоронці ще розраховують знайти живих. Рятувальна операція продовжиться і у неділю.

Наразі зниклими безвісти вважаються ще 8 осіб.

В Управлінні зазначили, що цей зсув став найбільшим для Норвегії за останній час, однак нові випадки малоймовірні. У радіусі 25 кілометрів від місця інциденту рятувальники евакуювали понад 700 людей.

Це явище фіксують, коли нестійка порода зазнає достатнього навантаження і властивості матеріалу можуть різко змінитися з твердих частинок до водянистої рідини.

Нагадаємо, у норвезькому селищі Джердрум стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого постраждали щонайменше 10 людей, ще близько десятка – зникли безвісти. Площа зсуву становила приблизно 300 на 700 метрів та являла собою так званий «зсув пластичної глини».

Нагадаємо, що Укравтодор попередив водіїв про тумани і дощі у трьох областях.