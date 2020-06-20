На Прикарпатті стався зсув ґрунту, який заблокував дороги



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На Прикарпатті стався зсув ґрунту Фото: ДСНС

Рух автотранспорту був тимчасово перекритий

Сьогодні у с. Біла Річка Верховинського району стався зсув ґрунту на дорогу місцевого значення Гринява – Голошино приблизно об’ємом 1 тис 100 м куб. протяжністю 40 м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

До відновлення транспортного сполучення залучено 3 особи та 1 од. техніки дорожньо – експлуатаційної дільниці.

Та у с. Кохан Верховинського району стався зсув ґрунту на дорогу місцевого значення Кохан – Перехресне об’ємом 1 тис 400 м куб. До відновлення транспортного сполучення залучено 2 особи та 1 од. техніки дорожньо – експлуатаційної дільниці. До місць направлено МОГ Верховинського РВ ДСНС.

Рух автотранспорту в обох випадках був тимчасово перекритий. Жертв та постраждалих немає.

Станом на 18:30 зсув грунту на дорозі місцевого значення Гринява – Голошино у с. Біла Річка Верховинського району очищено, проїзд автотранспорту забезпечено.