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    Події в Україні

    На Прикарпатті стався зсув ґрунту, який заблокував дороги

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    На Прикарпатті стався зсув ґрунту - На Прикарпатті стався зсув ґрунту, який заблокував дороги
    На Прикарпатті стався зсув ґрунту
    Фото: ДСНС

    Рух автотранспорту був тимчасово перекритий

    Сьогодні у с. Біла Річка Верховинського району стався зсув ґрунту на дорогу місцевого значення Гринява – Голошино приблизно об’ємом 1 тис 100 м куб. протяжністю 40 м.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    До відновлення транспортного сполучення залучено 3 особи та 1 од. техніки дорожньо – експлуатаційної дільниці.

    Та у с. Кохан Верховинського району стався зсув ґрунту на дорогу місцевого значення Кохан – Перехресне об’ємом 1 тис 400 м куб. До відновлення транспортного сполучення залучено 2 особи та 1 од. техніки дорожньо – експлуатаційної дільниці. До місць направлено МОГ Верховинського РВ ДСНС.

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    На Прикарпатті стався зсув ґрунту, який заблокував дороги
    На Прикарпатті стався зсув ґрунту, який заблокував дороги
    Фото: ДСНС

    Рух автотранспорту в обох випадках був тимчасово перекритий. Жертв та постраждалих немає.

    Станом на 18:30 зсув грунту на дорозі місцевого значення Гринява – Голошино у с. Біла Річка Верховинського району очищено, проїзд автотранспорту забезпечено.

    ДСНС дороги Івано-Франківщина річка
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