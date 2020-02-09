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    Події в Україні

    У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє ремонтників

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    Загиблі чоловіки 1980 та 1983 років народження копали траншею глибиною п'ять метрів - У Тернополі через зсув ґрунту загинули двоє ремонтників
    Загиблі чоловіки 1980 та 1983 років народження копали траншею глибиною п'ять метрів
    Фото: ДСНС

    Очевидці повідомили рятувальників про обвал не відразу, тож цінний у цій ситуації час було втрачено

    Двоє чоловіків опинилися під завалом ґрунту під час робіт з реконструкції колектора у Тернополі. Про це у Facebook повідомляє управління ДСНС в області.

    «До оперативно-диспетчерської служби Управління від працівників екстреної медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що на вулиці Галицька у Тернополі відбувся зсув ґрунту. Ремонтно-будівельна компанія, за допомогою екскаватора працювала над реконструкцією напірного колектора - копали траншею глибиною п'ять метрів. За словами медиків, під землею опинилося двоє людей», - йдеться у повідомленні.

    Очевидці повідомили рятувальників про обвал не відразу, тож цінний у цій ситуації час було втрачено.

    На місце прибули працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення, черговий караул державної пожежно-рятувальної частини, представники оперативно-координаційного центру управління.

    Загалом до пошукових робіт було залучено 13 працівників особового складу та три одиниці спеціальної техніки.

    Невдовзі роботи з деблокування потерпілих були завершені: працівники екстреної медичної допомоги констатували їх смерть. Загиблими виявились двоє чоловіків 1980 та 1983 років народження.

    ДСНС ремонт реконструкція Тернопіль
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