На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту (відео)
Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми, дивом ніхто не постраждав
На узбережжі у курортному селі Санжейка в Одеській області стався зсув ґрунту. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сюжет ТСН.
Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми. Момент зафільмували відпочивальники, які рухалися в баггі наступними.
Люди каталися пляжем вздовж моря. Їм просто пощастило, що не встигли заїхати у небезпечну зону.
Такі зсуви на Одещині не дивина, місцеві про це знають, а приїжджих попереджають, що таке може статися будь-якої миті.
Найчастіше люди попередженнями нехтують, відпочивають і засмагають прямо під схилами.
Як повідомлялось, в Україні для туристів відкриють маяки, щоб ті могли ознайомитися з роботою об’єктів, від яких залежить безпека мореплавства.