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    На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту (відео)

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    Ілюстративне фото - На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту (відео)
    Ілюстративне фото

    Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми, дивом ніхто не постраждав

    На узбережжі у курортному селі Санжейка в Одеській області стався зсув ґрунту. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сюжет ТСН.

    Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми. Момент зафільмували відпочивальники, які рухалися в баггі наступними.

    Люди каталися пляжем вздовж моря. Їм просто пощастило, що не встигли заїхати у небезпечну зону.

    Такі зсуви на Одещині не дивина, місцеві про це знають, а приїжджих попереджають, що таке може статися будь-якої миті.

    Найчастіше люди попередженнями нехтують, відпочивають і засмагають прямо під схилами.

    Як повідомлялось, в Україні для туристів відкриють маяки, щоб ті могли ознайомитися з роботою об’єктів, від яких залежить безпека мореплавства.

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