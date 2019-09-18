На узбережжі під Одесою стався зсув ґрунту (відео)



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Ілюстративне фото

Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми, дивом ніхто не постраждав

На узбережжі у курортному селі Санжейка в Одеській області стався зсув ґрунту. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сюжет ТСН.

Кілька тонн землі впали за кілька метрів від всюдиходу з людьми. Момент зафільмували відпочивальники, які рухалися в баггі наступними.

Люди каталися пляжем вздовж моря. Їм просто пощастило, що не встигли заїхати у небезпечну зону.

Такі зсуви на Одещині не дивина, місцеві про це знають, а приїжджих попереджають, що таке може статися будь-якої миті.

Найчастіше люди попередженнями нехтують, відпочивають і засмагають прямо під схилами.

Як повідомлялось, в Україні для туристів відкриють маяки, щоб ті могли ознайомитися з роботою об’єктів, від яких залежить безпека мореплавства.