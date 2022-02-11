Зустріч радників лідерів «нормандського формату» відбудеться у березні

Наступна зустріч радників лідерів «нормандського формату» може відбутися у березні

Очікується, що делегації продовжать розгляд питань щодо законів, передбачених Мінськими угодами

Наступна зустріч політичних радників лідерів «нормандського формату» пройде у березні, повідомило агентство DPA з посиланням на джерела у делегаціях Німеччини та Франції.

Голова офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у п'ятницю анонсував, що можуть відбутися нові переговори у «нормандському форматі».

За його словами, сторони не змогли дійти компромісу. Очікується, що делегації продовжать розгляд питань щодо законів, передбачених Мінськими угодами.

За його словами, необхідно також провести зустріч «нормандської четвірки» на рівні лідерів країн.

Єрмак розповів про готовність Києва до конструктивного діалогу.

У четвер, 10 лютого, в Берліні пройшли переговори радників лідерів Нормандського формату. Переговори тривали понад дев'ять годин – після завершення сторони не змогли прийняти підсумковий загальний документ.

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.