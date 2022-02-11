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    «Ситуація патова». Росія заявила про відсутність результатів переговорів «нормандських» радників

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    Дмитро Козак прокоментував зустріч у Берліні - «Ситуація патова». Росія заявила про відсутність результатів переговорів «нормандських» радників
    Дмитро Козак прокоментував зустріч у Берліні
    фото з відкритих джерел

    Козак вважає Нормандський формат найефективнішим способом вирішення конфлікту

    Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що переговори радників лідерів Нормандської четвірки у Берліні завершились без помітних результатів. Про це повідомляє ТАСС.

    «На жаль, майже дев'ять годин переговорів закінчилися без жодних видимих, відчутних результатів, виражених у документах. Ми намагалися узгодити підсумкову заяву наших переговорів, відштовхуючись від попередньої зустрічі в Парижі 26 січня. Але подолати ці розбіжності сьогодні не вдалося», – заявив Козак.

    Він зазначив, що наразі ситуація з врегулюванням конфлікту на Донбасі є «патовою«. Водночас Козак вважає Нормандський формат найефективнішим способом вирішення конфлікту.

    «Поки що ми в ситуації невизначеності, і все залежить від дій офіційного Києва. Сьогодні, на жаль, ситуація патова. Я впевнений, що єдиний міжнародний ефективний механізм, який може сприяти врегулюванню конфлікту, це Нормандський формат», – заявив Козак.

    У четвер, 10 лютого, в Берліні пройшли переговори радників лідерів Нормандського формату. Переговори тривали понад дев'ять годин – після завершення сторони не змогли прийняти підсумковий загальний документ.

    Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

    У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

    Теги: Нормандський формат Росія Дмитро Козак
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    «Ситуація патова». Росія заявила про відсутність результатів переговорів «нормандських» радників