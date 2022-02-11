«Ситуація патова». Росія заявила про відсутність результатів переговорів «нормандських» радників
Козак вважає Нормандський формат найефективнішим способом вирішення конфлікту
Заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що переговори радників лідерів Нормандської четвірки у Берліні завершились без помітних результатів. Про це повідомляє ТАСС.
«На жаль, майже дев'ять годин переговорів закінчилися без жодних видимих, відчутних результатів, виражених у документах. Ми намагалися узгодити підсумкову заяву наших переговорів, відштовхуючись від попередньої зустрічі в Парижі 26 січня. Але подолати ці розбіжності сьогодні не вдалося», – заявив Козак.
Він зазначив, що наразі ситуація з врегулюванням конфлікту на Донбасі є «патовою«. Водночас Козак вважає Нормандський формат найефективнішим способом вирішення конфлікту.
«Поки що ми в ситуації невизначеності, і все залежить від дій офіційного Києва. Сьогодні, на жаль, ситуація патова. Я впевнений, що єдиний міжнародний ефективний механізм, який може сприяти врегулюванню конфлікту, це Нормандський формат», – заявив Козак.
У четвер, 10 лютого, в Берліні пройшли переговори радників лідерів Нормандського формату. Переговори тривали понад дев'ять годин – після завершення сторони не змогли прийняти підсумковий загальний документ.
Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.
У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.