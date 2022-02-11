Брифінг Єрмака після «нормандської» зустрічі у Берліні (відео)

Переговори радників «нормандської четвірки» тривали майже дев'ять годин

Сьогодні, 11 лютого, завершилась зустріч радників «нормандської четвірки». Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулись у Берліні на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

Переговори радників «нормандської четвірки» тривали майже дев'ять годин.

Зазначимо, російську делегацію на переговорах очолював заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Німецьку – радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер, французьку – радник президента Еммануель Бонн.

За результатами переговорів у будівлі Посольства України в Німеччині о 19:00 мав відбутися брифінг, проте його було перенесено на декілька годин пізніше.

Представники України та Росії – керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак – проводять окремі брифінги за підсумками зустрічі.

Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.