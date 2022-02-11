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    Брифінг Єрмака після «нормандської» зустрічі у Берліні (відео)

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    Нашу делегацію представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак - Брифінг Єрмака після «нормандської» зустрічі у Берліні (відео)
    Нашу делегацію представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак
    фото з відкритих джерел

    Переговори радників «нормандської четвірки» тривали майже дев'ять годин

    Сьогодні, 11 лютого, завершилась зустріч радників «нормандської четвірки». Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулись у Берліні на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

    Переговори радників «нормандської четвірки» тривали майже дев'ять годин.

    Зазначимо, російську делегацію на переговорах очолював заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Німецьку – радник канцлера Німеччини Єнс Пльотнер, французьку – радник президента Еммануель Бонн.

    За результатами переговорів у будівлі Посольства України в Німеччині о 19:00 мав відбутися брифінг, проте його було перенесено на декілька годин пізніше.

    Представники України та Росії – керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак – проводять окремі брифінги за підсумками зустрічі.

    Напередодні Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні.

    Раніше повідомлялося, що Франція виступає за «серйозний і вимогливий діалог» з Росією в межах «нормандського формату».

    Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

    У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських угод означає руйнування України.

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    Теги: Нормандський формат Андрій Єрмак
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    Брифінг Єрмака після «нормандської» зустрічі у Берліні (відео)