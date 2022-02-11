Єрмак розповів про результати зустрічі «нормандських» радників в Берліні

Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту

Глава офісу президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі радників «нормандської четвірки» заявив, що не вдалося узгодити загальний документ. Про це Єрмак заявив на брифінгу

«Сьогодні всі сторони підтвердили, що налаштовані продовжувати переговори. Всі погодилися з тим, що необхідно розблокувати ТКГ. Ми не змогли дійти до будь-якого загального документа» - сказав він, додавши, що радники можуть найближчим часом провести ще одну зустріч.

Під час переговорів Андрій Єрмак наголосив, що Україна послідовно виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Тому українська сторона й надалі вживатиме заходів задля активізації роботи всіх наявних переговорних форматів з метою просування мирного процесу.

Усі сторони підтвердили свою готовність продовжувати перемовини в Нормандському форматі, а також погодилися з необхідністю розблокування роботи Тристоронньої контактної групи.

Єрмак також висловив сподівання, що на найближчому засіданні ТКГ буде розглянуто питання законів, імплементації яких вимагають від України в рамках Мінських угод.

«Сподіваюся, що на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи будуть розглянуті закони, які передбачені Мінським форматом. У нас є кілька успішних кейсів, в т. ч. стосовно припинення вогню. І є впевненість, що ми досягнемо такого бажаного для всіх українців результату» – запевнив він.

Нагадаємо, Єрмак вже заявляв, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

У Парижі 26 січня політичні радники лідерів Нормандської четвірки вперше за довгий час погодили спільне комюніке й домовилися про наступну зустріч у Берліні. Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 годин.