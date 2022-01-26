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    Сьогодні відбудеться зустріч радників «Нормандської четвірки»

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    Нормандські радники зустрінуться у Парижі - Сьогодні відбудеться зустріч радників «Нормандської четвірки»
    Нормандські радники зустрінуться у Парижі
    фото з відкритих джерел

    Україну на переговорах представить голова Офісу президента Андрій Єрмак

    Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн «Нормандського формату» – України, Франції, Німеччини та Росії. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

    «Завтра (26 січня — ред.) відбудеться зустріч радників «нормандського формату». Ми працюємо, щоби якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів, для майбутнього настання миру в Україні», – заявив Зеленський.

    Він додав, що «рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія».

    Як відомо, Україну на переговорах представить голова Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії буде заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, із боку Німеччини – радник німецького канцлера Йенс Плетнер, а Франції – радник президента Еммануель Бонн.

    Нагадаємо, 10 січня у Києві керівник ОП Андрій Єрмак зустрічався з радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

    Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

    Теги: Нормандський формат Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Дмитро Козак
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    Сьогодні відбудеться зустріч радників «Нормандської четвірки»