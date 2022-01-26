Сьогодні відбудеться зустріч радників «Нормандської четвірки»

Україну на переговорах представить голова Офісу президента Андрій Єрмак

Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн «Нормандського формату» – України, Франції, Німеччини та Росії. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Завтра (26 січня — ред.) відбудеться зустріч радників «нормандського формату». Ми працюємо, щоби якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох президентів, для майбутнього настання миру в Україні», – заявив Зеленський.

Він додав, що «рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія».

Як відомо, Україну на переговорах представить голова Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії буде заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, із боку Німеччини – радник німецького канцлера Йенс Плетнер, а Франції – радник президента Еммануель Бонн.

Нагадаємо, 10 січня у Києві керівник ОП Андрій Єрмак зустрічався з радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.