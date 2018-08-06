Звільнений Костенко планує «поговорити зі спецслужбами»



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Олександр Костенко

Костенко повідомив журналістам, що почувається «як після тюрми»

Звільнений з російської колонії кримський активіст Олександр Костенко найближчим часом має ще поспілкуватися з українськими спецслужбами.

Про це він повідомив журналістам, які 6 серпня зустрічали його у Києві.

«Я ще зараз не буду нічого коментувати тому, що... зі спецслужбами ще поговорю», - сказав Костенко, відповідаючи на питання про наявність у нього російського паспорта.

Звільнений активіст не встиг відповісти на питання, чи є до нього претензії в СБУ по «справі 2014 року», коротке спілкування обірвала омбудсмен Людмила Денісова, яка повела Костенка до гуртожитку, де він буде тимчасово проживати.

Відповідаючи на питання щодо самопочуття, Костенко повідомив журналістам, що почувається «як після тюрми» та «не дуже добре». За його словами, зламана в російському ув'язненні рука продовжує боліти, її потрібно лікувати.

Нагадаємо, 3 серпня кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

6 серпня Костенко перетнув кордон РФ та України.

За словами Денісової, активіст розповів їй у телефонній розмові, що у нього зламана рука. Омбудсмен повідомила, що Костенко пройде медичне обстеження і необхідну реабілітацію.

Джерело: Укрінформ