«Звір зі Сходу» спустошив газові сховища. Росія втішена морозами, які накрили Європу

У «Газпромі» ситуацію, що склалася з морозами в Європі, для себе оцінюють позитивно

Газовий монополіст вірить, що через кілька місяців, коли холоди пройдуть, поставки все одно залишаться доволі високими

Холодний фронт, який отримав назву «Звір зі Сходу–2», продовжує спустошувати підземні сховища газу в Європі.

Як повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані порталу Gas Infrastructure Europe, на ранок неділі, 14 лютого, сховища були заповнені вже на 42,65 відсотка. Це виявилося на 4,86 пункту нижче середнього показника за останні п'ять років.

На головному газовому ринку Європи – в Німеччині – запаси скоротилися до 34,17 відсотка, в Австрії – до 45,28 відсотка, Чехії – до 41,08 відсотка, Польщі – до 52,27 відсотка. Найсильніше скорочення виявилося у Франції: там запаси зменшилися до 30,07 відсотка.

У «Газпромі» ситуацію, що склалася для себе оцінюють позитивно. Компанія приготувалася до вартості у 200 доларів за тисячу кубометрів, хоча раніше в бюджеті вказувалася ціна 170 доларів. Настільки оптимістичні очікування пов'язані з рекордним постачанням 19,4 мільярда кубометрів минулого місяця – це на 45 відсотків більше рівня минулого року і на 18 відсотків більше, ніж в середньому за останні п'ять років.

Одночасно газовий монополіст вірить, що через кілька місяців, коли холоди пройдуть, поставки все одно залишаться на вище середніх. Компанія по мінімуму використовує український маршрут і стимулює відбір газу з підземних сховищ в Європі, так що для їх поповнення європейські імпортери будуть змушені купувати газ.

Нагадаємо, в Європі з 12 лютого фіксують незвичні морози та снігопади. Негода прийшла в Данію, Францію, Велику Британію, Нідерланди та Німеччину.

Пік снігопаду припав на 6 лютого, але він поки не розтанув, тому що в регіоні стоять аномальні для цих країн морози. Наприклад, в Шотландії 11 лютого зафіксували температуру в мінус 23 градуси, це рекорд за 25 років