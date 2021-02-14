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    У світі

    У Швеції вирішили завадити будівництву «Північного потоку-2»

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    <p>&laquo;Північний потік-2&raquo; зробить Європу залежною від російського газу</p> - У Швеції вирішили завадити будівництву «Північного потоку-2»

    «Північний потік-2» зробить Європу залежною від російського газу

    «Євросоюзу необхідно відповісти на дії Росії щодо Олексія Навального» – депутат

    У Швеції вирішили завадити будівництву газопроводу «Північний потік-2». Депутат парламенту Бйорн Седер направив відповідний запит міністру закордонних справ Анн Лінде.

    На думку Седера, Євросоюзу необхідно відповісти на дії Росії щодо Олексія Навального, трьох європейських дипломатів, яких оголосили персонами нон грата.

    Як реакцію, шведський депутат запропонував протидіяти будівництву «Північного потоку-2». У зверненні до Лінде він назвав його загрозою політиці безпеки і підкреслив, що проєкт зробить Європу залежною від російського газу.

    Седер, однак, констатував, що Німеччина відмовляється від зупинки будівництва газопроводу. Депутат поцікавився у голови МЗС, чи планує вона вжити заходів, щоб спонукати Німеччину припинити проєкт.

    В цей час будівництво об’єкта не завершено; ведеться укладка ділянки газопроводу в територіальних водах Данії. Роботи в водах королівства планують закінчити у квітні 2021 року. В цілому в «Газпромі» розраховують, що «Північний потік-2» вдасться завершити до кінця поточного року.

    Основною проблемою для запуску маршруту в експлуатацію залишаються американські санкції, які вже позбавили проєкт підтримки ряду європейських компаній.

    Нагадаємо, проєкт трубопроводу «Північний потік-2» може зупинити новий уряд Німеччини на чолі з канцлером, який змінить Ангелу Меркель вже у вересні після федеральних виборів.

    Як повідомлялося, сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку–2».

    Теги: Швеція Росія санкції депутат будівництво Північний потік-2
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