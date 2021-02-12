В Європі зафіксували незвичні морози та снігопади

Люди фотографують бурульки на пристані в Нідерландах

Негода прийшла в Данію, Францію, Велику Британію, Нідерланди та Німеччину

У низці європейських країн зафіксували незвично низькі температури та снігопади. Про це повідомляє телеканал Sky News.

У ніч на п'ятницю, 12 лютого, в Данії температура опускалася до мінус 15 градусів за Цельсієм. Жителів країни попереджають про снігопади та ожеледі.

У 32 департаментах Фракції діє помаранчевий – передостанній – рівень небезпеки у зв'язку зі снігом, ожеледдю та низькими температурами. У найближчі дні очікують до мінус 14 градусів.

У Нідерландах у ніч на неділю, 14 лютого, прогнозують надзвичайно низькі температури для регіону – до мінус 20 градусів.

У Великій Британії зафіксували рекордно низьку нічну температуру – стовпчик термометра опустився до мінус 22,9 градусів. Це найнижчий показник за останні 26 років.

Метеорологічна служба Німеччини повідомила, що лютий став найхолоднішим місяцем в країні з 2012 року.

Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у шести областях. 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська – 38, Одеська – 15, Сумська – 15, Київська – 7, Чернівецька – 7 та Закарпатська – 4.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.