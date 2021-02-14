Негода в Україні: у трьох областях обмежили рух на дорогах

Через негоду у трьох областях України обмежили рух вантажівок

Cтаном на 22 год. cпостерігається місцями слабкий сніг у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях

Внаслідок погіршення погодних умов в Україні значно ускладнився рух автотранспорту. У зв'язку з цим у трьох областях запровадили обмеження на рух автошляхами.

Про це інформує ДСНС України на своєму офіційному сайті.

На території Волинської області обмеження діють на таких трасах:

Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь),

Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі).

На території Івано-Франківської області обмеження діють на таких трасах:

Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка)

Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка).

Натомість у межах Львівської області обмежили рух великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автодорогах місцевого значення.

Cтаном на 22 год. cпостерігається місцями слабкий сніг у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях.

Прогноз погоди

У західних, північних та подекуди центральних областях України синоптики прогнозують невеликий сніг, на решті території - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця, інколи пориви вітру швидкістю від 15 до 20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме від -11°С до -16°С, у західних областях від -5°С до -10°, на північному сході - до -11°.