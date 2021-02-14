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    Думки вголос

    Зустріч Папи з Кирилом. Головні висновки через п'ять років

    • Віктор Єленський

      Український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук

    •  glavcom.ua
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    У 2016-му зустріч Папа Римського та патріарха РПЦ Кирила називали &laquo;епохальною&raquo;, &laquo;історичною&raquo;, &laquo;безпрецедентною&raquo;, &laquo;незабутньою&raquo; - Зустріч Папи з Кирилом. Головні висновки через п'ять років
    У 2016-му зустріч Папа Римського та патріарха РПЦ Кирила називали «епохальною», «історичною», «безпрецедентною», «незабутньою»

    Патріарх Кирило зіграв виставу для одного глядача

    Навдивовижу сором’язливо і сказати б, малопритомно згадують нині 5-річчя зустрічі Папи Франциска з патріархом Кирилом у аеропорту Гавани.

    А у 2016-му її називали «епохальною», «історичною», «безпрецедентною», «незабутньою». Католики з нагоди «вікопомної дати» вирішили видавати російський дайджест «Чивільта католика», а от Московська патріархія доручила своєму заледве третьорядному чиновнику сказати щось скоромовкою з цього приводу. Щоб ніхто до ладу не розчув.

    Бо в Росії тоді на «зустріч тисячоліття» був один-єдиний замовник – її президент. Який наказав продемонструвати, що ніякої ізоляції Росії немає, що «Папанаш», а в Україні громадянська війна, уніати, яких треба поставити на місце і православні розкольники, яким треба «обламати роги» (пряма цитата одного духопідйомного коментатора).

    Патріарх Кирил цю виставу для одного глядача як вмів зіграв і швидко згорнув декорації. Настільки швидко, що у своїй доповіді черговому Архиєрейському Собору РПЦ навіть півсловом не згадав ані про прагнення досягти Богозаповіданої єдності з католиками, ані про скорботу про втрачену єдність з ними, ані про те, що радів був зустрічі «братів по вірі».

    Словом, патріарх більш ніж промовисто засвідчив, що християнська єдність і все те, чим так дорожила і що так ретельно намагалася вписати католицька сторона в Гаванську декларацію для нього – абсолютно незначуща, пустопорожня риторика. Україну, на яку Росія напала, ушпинили; за переслідуваних християн в Сирії, де Росія веде «священну війну» слово сказали, а за християн в самій Росії, а також в Північній Кореї чи на Кубі – красномовно забули, начальника мого ублажили, ну і молодці. Всім дякую і всі вільні.

    Не знаю, як наразі оцінюють ту подію п’ятирічної давнини в Апостольській Столиці. І чи зрозуміли там, що Realpolitik – це все ж не безоглядні поступки тим, для кого Богозаповідана єдність не більш ніж ширма. У моєму розумінні Realpolitik – це те, що робив Іван Павло ІІ, який сказав архітекторові Східної політики Ватикану Агостіно Казаролі, що не має наміру облизувати Яноша Кадара, Ніколає Чаушеску чи Едварда Герека в обмін на ковток повітря для гнаної Церкви.

    Він говоритиме не з ними – він говоритиме з народами, які тих поки ще терплять. І, як виявилося, мав рацію.

    Джерело: блог Віктора Єльського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Папа Римський війна путінський режим РПЦ
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