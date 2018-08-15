З’явилося відео з дрону, який зняв наслідки катастрофи в Генуї



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Згідно з останніми даними, підтверджено дані про 38 загиблих внаслідок обвалу мосту

У мережі з’явилося відео з дрону, який зафіксував наслідки масштабного обвалу мосту в італійській Генуї, внаслідок якого загинули щонайменше 38 людей.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Dronarium Україна у соцмережі Facebook.

«Наш колега з Італії Davide Pambianchi зняв з дрону наслідки обвалу мосту в Генуї. За даними деяких ЗМІ, міст був в аварійному стані, загинуло щонайменше 30 осіб», - зазначається у коментарі до відео.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

Серед ймовірних причин обвалу мосту ЗМІ та експерти називають сильну зливу під час робіт зі зміцнення споруди, удар блискавки в опору та зношення залізобетонних конструкцій.

Станом на вечір 14 серпня влада повідомляла про те, що встановлено особи 19 загиблих.

Згідно з останніми даними міністерства внутрішніх справ Італії, підтверджено щонайменше 38 смертей.

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