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    У світі

    Кількість жертв теракту у Відні зросла до двох

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    У поліції Відня повідомили, що контерористична операція триває - Кількість жертв теракту у Відні зросла до двох
    У поліції Відня повідомили, що контерористична операція триває
    Фото: Reuters

    Один стрілець був ліквідований правоохоронцями, ще один затриманий, інші зараз в бігах

    Число жертв стрілянини у Відні збільшилося до двох.

    Про це в ефірі телеканалу ORF–2 повідомив мер міста Міхаель Людвіг. .

    «Після вбитого чоловіка ще одна жінка померла від отриманого поранення», – сказав він.

    Відзначається, що жінка померла в лікарні.

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів  ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. 

    ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі  правоохоронці.

    За офіційними даними, в ході перестрілок загинула одна людина, ще кілька були важко поранені, в їх числі один поліцейський. МВС Австрії виходить з того, що сталося, є терактом.

    Один з тих, хто стріляв був ліквідований правоохоронцями, ще один затриманий, інші зараз в бігах.

    МВС мер жінка
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