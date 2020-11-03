Кількість жертв теракту у Відні зросла до двох
Один стрілець був ліквідований правоохоронцями, ще один затриманий, інші зараз в бігах
Число жертв стрілянини у Відні збільшилося до двох.
Про це в ефірі телеканалу ORF–2 повідомив мер міста Міхаель Людвіг. .
«Після вбитого чоловіка ще одна жінка померла від отриманого поранення», – сказав він.
Відзначається, що жінка померла в лікарні.
Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.
В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.
Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні.
ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі – правоохоронці.
За офіційними даними, в ході перестрілок загинула одна людина, ще кілька були важко поранені, в їх числі один поліцейський. МВС Австрії виходить з того, що сталося, є терактом.
Один з тих, хто стріляв був ліквідований правоохоронцями, ще один затриманий, інші зараз в бігах.