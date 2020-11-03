Кількість жертв теракту у Відні зросла до двох

Один стрілець був ліквідований правоохоронцями, ще один затриманий, інші зараз в бігах

Число жертв стрілянини у Відні збільшилося до двох.

Про це в ефірі телеканалу ORF–2 повідомив мер міста Міхаель Людвіг. .

«Після вбитого чоловіка ще одна жінка померла від отриманого поранення», – сказав він.

Відзначається, що жінка померла в лікарні.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі – правоохоронці.

За офіційними даними, в ході перестрілок загинула одна людина, ще кілька були важко поранені, в їх числі один поліцейський. МВС Австрії виходить з того, що сталося, є терактом.

Один з тих, хто стріляв був ліквідований правоохоронцями, ще один затриманий, інші зараз в бігах.