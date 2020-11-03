Джихадисти заявили про причетність до атак у Відні

Джихадісти назвали атаки «платою за участь Австрії в антитерористичній коаліції» по боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава»

Американська компанія SITE Intelligence Group, що стежить за інформаційною активністю бойовиків, 3 листопада повідомила, що джихадісти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

За інформацією порталу, джихадісти назвали атаки «платою за участь Австрії в очолюваній США антитерористичній коаліції» по боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

Австрія приєдналася до коаліції у вересні 2014 року. Тоді канцлер Себастьян Курц заявив, що участь країни буде носити політичний, а не військовий характер, повідомляло видання The Local. Також він зазначив, що боротьба з терористичною організацією - це «боротьба з екстремістами, які в основному вбивають мусульман».

Країна надає гуманітарну допомогу християнам і єзидам в Іраку і Сирії. Нейтралітет Австрії означає, що вона не може брати участь в повітряних ударах по Іраку або Сирії і не дозволяє іноземним винищувачам перетинати свій повітряний простір.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів – ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі – правоохоронці.

За офіційними даними, в ході перестрілок загинула одна людина, ще кілька були важко поранені, в їх числі один поліцейський. МВС Австрії виходить з того, що сталося, є терактом.

Один з тих, хто стріляв був ліквідований правоохоронцями, ще один затриманий, інші зараз в бігах.