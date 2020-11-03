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    У світі

    Канцлер Австрії назвав можливий мотив терористів у Відні

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    Канцлер Австрії назвав терактом стрілянину у Відні - Канцлер Австрії назвав можливий мотив терористів у Відні
    Канцлер Австрії назвав терактом стрілянину у Відні
    Фото: Reuters

    Канцлер зазначив, що терористи дуже добре озброєні і професійно підготовлені

    Канцлер Австрії Себастьян Курц не виключив, що злочинці, які відкрили стрілянину у Відні, керувалися антисемітськими мотивами.

    Про це Курц заявив в прямому ефірі телеканалу ORF.

    Курц уточнив, що офіційно причини нападу не встановлені.

    Канцлер додав, що терористи дуже добре озброєні і професійно підготовлені. Також вони озброєні автоматичною зброєю.

    «Це безперечно теракт», – зазначив глава уряду.

    Курц назвав подію жахливим терористичним нападом.

    «Я радий, що нашим поліцейським вже вдалося усунути злочинця. Ми ніколи не дозволимо залякати себе тероризмом і будемо рішуче боротися з цими нападами усіма засобами», – написав він.

    Поліцейські автомобілі заполонили міські дороги. Глава МВС Австрії звернувся до населення міста з проханням сховатися в будинках. Над містом літають кілька поліцейських вертольотів.

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

    ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.

    Австрія МВС теракт Себастьян Курц злочинець
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