Канцлер Австрії назвав можливий мотив терористів у Відні

Канцлер зазначив, що терористи дуже добре озброєні і професійно підготовлені

Канцлер Австрії Себастьян Курц не виключив, що злочинці, які відкрили стрілянину у Відні, керувалися антисемітськими мотивами.

Про це Курц заявив в прямому ефірі телеканалу ORF.

Курц уточнив, що офіційно причини нападу не встановлені.

Канцлер додав, що терористи дуже добре озброєні і професійно підготовлені. Також вони озброєні автоматичною зброєю.

«Це безперечно теракт», – зазначив глава уряду.

Курц назвав подію жахливим терористичним нападом.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

«Я радий, що нашим поліцейським вже вдалося усунути злочинця. Ми ніколи не дозволимо залякати себе тероризмом і будемо рішуче боротися з цими нападами усіма засобами», – написав він.

Поліцейські автомобілі заполонили міські дороги. Глава МВС Австрії звернувся до населення міста з проханням сховатися в будинках. Над містом літають кілька поліцейських вертольотів.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.