Поліція затримала чотирьох терористів в центрі Відня, – ЗМІ

Спеціальні підрозділи і правоохоронні органи Австрії ведуть велику спецоперацію з пошуку осіб, які влаштували стрілянину в центрі Відня

Поліція Відня затримала чотирьох терористів на центральній площі Грабен.

Про це повідомляє телеканал OE24.

Телеканал в прямому ефірі показав кадри затримання, на яких видно, як однаково одягнені затримані стоять з піднятими вгору руками.

Додаткових подробиць поки не наводиться.

Raw footage: Moments ago four terrorists have surrendered after attacking #Vienna. #ViennaAttack pic.twitter.com/MqY9wIn7Nq — Mian M. Avais (@awvais) November 2, 2020

Спеціальні підрозділи і правоохоронні органи Австрії ведуть велику спецоперацію з пошуку осіб, які влаштували стрілянину в центрі Відня в понеділок. Посилені наряди поліції зі службовими собаками і важким озброєнням патрулюють центральні вулиці міста.

#Austria ; At least 7 dead and many more injured after mass shooting attack in four locations in #Vienna.



Multiple terrorists reportedly detained. Gunfire continues in #ViennaAttack as the terror attack unfolds. pic.twitter.com/vZGPwCgnHf — Joydeep Roy (@IjoydeepRoy) November 2, 2020

Поліцейські автомобілі заполонили міські дороги. Глава МВС Австрії звернувся до населення міста з проханням сховатися в будинках. Над містом літають кілька поліцейських вертольотів.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.