Поліція затримала чотирьох терористів в центрі Відня, – ЗМІ

Поліція Відня затримала чотирьох терористів на центральній площі Грабен.

Про це повідомляє телеканал OE24.

Телеканал в прямому ефірі показав кадри затримання, на яких видно, як однаково одягнені затримані стоять з піднятими вгору руками.

Додаткових подробиць поки не наводиться.

Спеціальні підрозділи і правоохоронні органи Австрії ведуть велику спецоперацію з пошуку осіб, які влаштували стрілянину в центрі Відня в понеділок. Посилені наряди поліції зі службовими собаками і важким озброєнням патрулюють центральні вулиці міста.

#Austria ; At least 7 dead and many more injured after mass shooting attack in four locations in #Vienna.



Multiple terrorists reportedly detained. Gunfire continues in #ViennaAttack as the terror attack unfolds. pic.twitter.com/vZGPwCgnHf