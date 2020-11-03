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    У світі

    Поліція затримала чотирьох терористів в центрі Відня, – ЗМІ

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    ЗМІ повідомляють, що поліція затримала чотирьох терористів в центрі Відня - Поліція затримала чотирьох терористів в центрі Відня, – ЗМІ
    ЗМІ повідомляють, що поліція затримала чотирьох терористів в центрі Відня

    Спеціальні підрозділи і правоохоронні органи Австрії ведуть велику спецоперацію з пошуку осіб, які влаштували стрілянину в центрі Відня

    Поліція Відня затримала чотирьох терористів на центральній площі Грабен.

    Про це повідомляє телеканал OE24.

    Телеканал в прямому ефірі показав кадри затримання, на яких видно, як однаково одягнені затримані стоять з піднятими вгору руками.

    Додаткових подробиць поки не наводиться.

    Спеціальні підрозділи і правоохоронні органи Австрії ведуть велику спецоперацію з пошуку осіб, які влаштували стрілянину в центрі Відня в понеділок. Посилені наряди поліції зі службовими собаками і важким озброєнням патрулюють центральні вулиці міста.

    Поліцейські автомобілі заполонили міські дороги. Глава МВС Австрії звернувся до населення міста з проханням сховатися в будинках. Над містом літають кілька поліцейських вертольотів.

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

    Глава МВС Австрії Карл Нехаммер назвав те, що відбувається терактом. У поліції повідомили, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений.

    ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.

    Австрія МВС теракт ЗМІ поліція злочинець населення
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