Окупанти зруйнували 200 шкіл та 1500 житлових будинків – Резніков

Резніков: «Ворог влаштував проти України справжній акт геноциду»

За дванадцять днів війни окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл та 1500 житлових будинків. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«За 11 днів російські окупанти зруйнували понад 200 українських шкіл, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків. Вже зафіксовано, що російські військові вбили 38 українських дітей, понад 70 отримали поранення. Загалом підтверджуються дані про понад 400 загиблих мирних жителів і понад 800 поранених. Ці дані однозначно неповні. Адже ворог влаштував проти України справжній акт геноциду. Тільки в Маріуполі в заручники опинилися 400 тисяч українців. Їх постійно обстрілюють авіація, реактивна артилерія, ракети», – заявив Резніков.

Міністр також нагадав, що окупанти порушують усі домовленості і обстрілюють гуманітарні коридори. «Російські окупанти обстрілюють гуманітарні коридори, через які намагаються втекти мирні жителі. Вони вбивають тих, кого обіцяли відпустити. Вони вбивають тих, хто намагається врятувати заручників терористів від поранень чи голоду. Це військові злочини. Це таке страшне горе для України. І все-таки нагадаю, що російські солдати вбивають жителів європейської країни. Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, яка коштує мільярди доларів? Де ООН, Міжнародний Червоний Хрест, ОБСЄ?», – йдеться у звернені Резнікова.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакують гуманітарний коридор, по якому намагаються евакуюватися мирні мешканці Маріуполя.