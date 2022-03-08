Війська Білорусі готові до наступу, але бойовий дух низький – Міноборони

Більшість військовослужбовців Білорусі не бажає воювати на боці ЗС РФ

Противник продовжує наступальну операцію проти України за підтримки авіації та із застосуванням високоточної зброї. Основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Про це повідомило Міністерство оборони.

Одночасно зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Республіки Білорусь до можливої широкомасштабної участі ЗС РБ у бойових діях проти України на боці РФ. Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та Сил спеціальних операцій Білорусі. Зокрема, у районі Брест перебувають по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ) ЗС Білорусі; у районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі налесеного пункту Вільча, Київська обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; в районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 БТГр 103 опдбр.

Згадані вище підрозділи переведені у вищі ступені бойової готовності, але морально-психологічний стан особового складу є вкрай низьким. Більшість військовослужбовців поінформована про майбутні дії та не бажає воювати на боці ЗС РФ.

Зведені окремі підрозділи продовжують утримуватись на рубежах в районі Поліське – Демидів. На напрямку Димеру перебувають російські підрозділи, активних дій не відзначається.

В районі Бучі противник намагається утримати місто, підрозділи противника відведені на відновлення боєздатності. Для ведення наступальних дій у напрямку Фастова стягуються додаткові сили противника.

У напрямку населеного пункту Іванків противник продовжує ведення наступу підрозділами окупаційних військ.

Після значних втрат триває відновлення боєздатності в районі Ірпеня. Противник також намагається блокувати Чернігів.

Окупанти продовжують відновлювати понтонну переправу та найближчим часом намагатимуться здійснити переправу через річку Десна.

В районі Глухова противник намагався організувати наступ з раніше створеного рубежа. Успіхів не зазнав, наступ зупинений.

У зв’язку з непоправними втратами в районі Харкова російські війська залишили зону бойових дій та повернулися до району населеного пункту Нехотєєвка Бєлгородської області для здійснення заходів відновлення боєздатності.

Армії окупантів не відмовляються від задуму ведення наступальних дій у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Здійснено невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Троїцьке. Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь.

В акваторіях Чорного та Азовського морів противник не проводив активних дій. Зберігається імовірність нанесення ракетних ударів по державних та військових об’єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.