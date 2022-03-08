«Ми тут фашисти»: розмова полоненого окупанта з матір'ю (відео)

Ну чому вони не могли подумати перед тим, як нападати на Україну?

Йде 13 день відкритої війни росії проти України

Українська армія продовжує давати відсіч ворожим силами і брати в полон окупантів.

Кожному з них дають можливість поговорити з рідними.

«Ми тут не миротворці, як нам говорили, а окупанти! Убиваєм мирних людей» плаче в слухавку полонений.

Його матір щиро не розуміє, чому її сину загрожує в'язниця. Також вона здивована, що він затриманий в Одесі.

Нагадаємо, через занепадницькі настрої серед особового складу Повітряно-космічних сил керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.