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    «Ми тут фашисти»: розмова полоненого окупанта з матір'ю (відео)

    Ну чому вони не могли подумати перед тим, як нападати на Україну? - «Ми тут фашисти»: розмова полоненого окупанта з матір'ю (відео)
    Ну чому вони не могли подумати перед тим, як нападати на Україну?
    скріншот з відео

    Йде 13 день відкритої війни росії проти України

    Українська армія продовжує давати відсіч ворожим силами і брати в полон окупантів.

    Кожному з них дають можливість поговорити з рідними.

    «Ми тут не миротворці, як нам говорили, а окупанти! Убиваєм мирних людей» плаче в слухавку полонений.

    Його матір щиро не розуміє, чому її сину загрожує в'язниця. Також вона здивована, що він затриманий в Одесі.

    Нагадаємо, через занепадницькі настрої серед особового складу Повітряно-космічних сил керівництво російської армії вирішило залучати курсантів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України.

    Теги: окупанти Одеса війна полон #stoprussia
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    «Ми тут фашисти»: розмова полоненого окупанта з матір'ю (відео)