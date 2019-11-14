10-річну одеситку повернули батькам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спільними зусиллями поліцейських та небайдужих громадян дитину повернули додому

Дівчинку розшукали наляканою, але, на щастя, цілою та неушкодженою. Жодних протиправних дій відносно неї скоєно не було.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Після отримання повідомлення про зникнення дитини, на її пошуки був зорієнтований весь особистий склад Суворовського відділу поліції. До пошуків дівчинки, окрім правоохоронців та її рідних, приєднались і небайдужі громадяни. Розділившись на групи, усі гуртом кинулися розшукувати школярку по всьому району.

Врешті, на дитину, яка плакала біля світлофору на вулиці Кишинівській, звернула увагу жінка, яка бачила повідомлення про її зникнення у соціальних мережах.

З’ясувалося, що Сніжана після школи пішла гуляти та заблукала.

Зараз школярка з батьками у територіальному відділі поліції. З родиною працюють правоохоронці.

Поліцейські висловлюють подяку представникам ЗМІ, громадськості та всім небайдужим громадянам, які не залишилися осторонь та взяли участь у пошуках дитини.