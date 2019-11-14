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    Новини

    Мешканець Одещини обікрав церкву

    • Розсилка
    Мешканець Одещини обікрав церкву

    Поліцейські притягують до відповідальності жителя Арцизького району за крадіжку з церкви

    52-річний селянин скористався тим, що настоятель виніс із будівлі на подвір’я на час проведення ремонтних робіт усі речі, й тихцем привласнив холодильник.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Правопорушника невдовзі викрили, а побутову техніку повернули до храму. Перед односельцями чоловік думав виправдати свій вчинок оковитою, якої перебрав у день скоєння злочину, втім це лише стане обтяжуючою обставиною при винесенні судом вироку.

    Поліцейські вже повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні крадіжки за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантові загрожує до трьох років позбавлення волі.

    кримінал Одещина чоловік
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