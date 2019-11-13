У Вінниці розшукали 11-річного Микиту, який не вперше тікає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хлопець покидав домівку, а наразі зник із центру

Увечері 12 листопада в Жмеринському центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей забили тривогу.

Зник їхній 11-річний вихованець Микита, повідомляє ГУ НП у Вінницькій області. Директор повідомив про це поліцію.

На пошуки дитини підняли особовий склад місцевої поліції. Додатково до Жмеринського району виїхали п’ять автопатрулів з Вінниці.

Хлопчика шукали всю ніч.

Уранці 13 листопада дитину побачили на центральному автовокзалі Вінниці. Хлопчик чекав на рейсовий автобус та пояснив, що хотів поїхати до родичів у Калинівку.

Микита неодноразово тікав із дому у м. Вінниці, де проживав з батьками. А після поміщення до реабілітаційного закладу так само кілька разів залишав центр.

Наразі дитину повернуто у жмеринський заклад.