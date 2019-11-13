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    У Вінниці розшукали 11-річного Микиту, який не вперше тікає

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    У Вінниці розшукали 11-річного Микиту, який не вперше тікає

    Хлопець покидав домівку, а наразі зник із центру

    Увечері 12 листопада в Жмеринському центрі соціально-психологічної реабілітації для дітей забили тривогу.

    Зник їхній 11-річний вихованець Микита, повідомляє ГУ НП у Вінницькій області. Директор повідомив про це поліцію.

    На пошуки дитини підняли особовий склад місцевої поліції. Додатково до Жмеринського району виїхали п’ять автопатрулів з Вінниці.

    Хлопчика  шукали всю ніч.

    Уранці 13 листопада дитину  побачили на центральному автовокзалі  Вінниці. Хлопчик чекав на рейсовий автобус та пояснив, що хотів поїхати до родичів у Калинівку.

    Микита неодноразово тікав із дому у м. Вінниці, де проживав з батьками. А після поміщення до реабілітаційного закладу так само кілька разів залишав центр.

    Наразі дитину повернуто у жмеринський заклад.

    діти Одещина
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