  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шаховий турнір у Вінниці зібрав рекордну кількість спортсменів

    • Розсилка
    Шаховий турнір у Вінниці зібрав рекордну кількість спортсменів

    У Вінниці пройшов півфінал чемпіонату України з шахів.

    У змаганні взяла участь рекордна кількість учасників за роки незалежної України - 209 спортсменів з 20 областей України. Змагалися діти віком до 14 років.

    Серед хлопців призові місця посіли: Богдан Біловол із Миколаєва, Валентин Прокоф'єв - Івано-Франківськ та Тимур Келеберда зі Львова.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Шаховий турнір у Вінниці зібрав рекордну кількість спортсменів
    Шаховий турнір у Вінниці зібрав рекордну кількість спортсменів
    Шаховий турнір у Вінниці зібрав рекордну кількість спортсменів
    Шаховий турнір у Вінниці зібрав рекордну кількість спортсменів

    Серед дівчат перемогли: Анастасія Дубовик з міста Дніпра, Дарина Грига зі Львова та Катерина Григорчук з Херсона.

    В командному заліку збірна команда Вінниці виборола третє місце.

    діти шахи Вінниця Інтелектуальні види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ