Шаховий турнір у Вінниці зібрав рекордну кількість спортсменів
У Вінниці пройшов півфінал чемпіонату України з шахів.
У змаганні взяла участь рекордна кількість учасників за роки незалежної України - 209 спортсменів з 20 областей України. Змагалися діти віком до 14 років.
Серед хлопців призові місця посіли: Богдан Біловол із Миколаєва, Валентин Прокоф'єв - Івано-Франківськ та Тимур Келеберда зі Львова.
Серед дівчат перемогли: Анастасія Дубовик з міста Дніпра, Дарина Грига зі Львова та Катерина Григорчук з Херсона.
В командному заліку збірна команда Вінниці виборола третє місце.