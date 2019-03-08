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    Артисти Одеського оперного театру влаштували танцювальний флешмоб в аеропорту Нью-Йорка

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    Артисти Одеського оперного театру влаштували танцювальний флешмоб в аеропорту Нью-Йорка

    Вдячні пасажири «викупали» українців в оваціях

    Артисти Одеського національного театру опери та балету влаштували танцювальний флешмоб в аеропорту Нью-Йорка. Відео їх «перформансу» опублікували на сторінці театру в Facebook.

    «Прощальним подарунком став танець фурій з опери "Орфей і Еврідіка"», - розповіли в театрі.

    Цей танець для опери поставив хореограф Олексій Скляренко. Таким чином, повідомили в прес-службі оперного, артисти вирішили закінчити свій тривалий гастрольний тур у США і Канаді.

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    Гості аеропорту, які стали свідками флешмобу, позитивно відреагували побачивши таке дійство. Після танцю вони «викупали» артистів в оваціях.

    Джерело: Пушкинская.net

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