Артисти Одеського оперного театру влаштували танцювальний флешмоб в аеропорту Нью-Йорка
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Вдячні пасажири «викупали» українців в оваціях
Артисти Одеського національного театру опери та балету влаштували танцювальний флешмоб в аеропорту Нью-Йорка. Відео їх «перформансу» опублікували на сторінці театру в Facebook.
«Прощальним подарунком став танець фурій з опери "Орфей і Еврідіка"», - розповіли в театрі.
Цей танець для опери поставив хореограф Олексій Скляренко. Таким чином, повідомили в прес-службі оперного, артисти вирішили закінчити свій тривалий гастрольний тур у США і Канаді.
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Гості аеропорту, які стали свідками флешмобу, позитивно відреагували побачивши таке дійство. Після танцю вони «викупали» артистів в оваціях.
Джерело: Пушкинская.net