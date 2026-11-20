Негода на Одещині: повалено дерева, постраждали четверо людей (фото)
Постраждалим надається вся необхідна медична допомога
Сьогодні, 20 листопада, на Одещині четверо людей дістали травми через падіння дерев. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
«В Одеській області зберігаються сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру може сягати 19-24 м/с, а вздовж узбережжя – до 25-28 м/с», – йдеться у повідомленні.
За словами Кіпера, внаслідок падіння дерев травмовано чотирьох людей. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.
«Прошу мешканців та гостей області бути уважними: за можливості обмежте перебування на вулиці, не ходіть під деревами, тримайтесь подалі від рекламних конструкцій, ліній електропередач та інших потенційно небезпечних місць. Особливу увагу приділіть безпеці дітей та людей старшого віку», – підкреслив очільник ОВА.
Одеська міська рада уточнила, що в Одесі штормовий вітер повалив 41 дерево. Комунальні служби працюють на місцях та ліквідовують аварійні ситуації.
Міська рада закликала громадян дотримуватися правил безпеки:
- обмежити пересування містом, особливо дітям, літнім людям та вагітним жінкам;
- не ходити поблизу дерев, через сильні пориви вітру можливе падіння гілок;
- не залишати автомобілі під деревами та поблизу ліній електропередач.
До слова, у п'ятницю, 20 листопада, в Україні хмарно та дощово: помірні дощі охопили більшість регіонів, на заході вночі значні, а в Карпатах сильний дощ із мокрим снігом.
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