Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню



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Серед біля дня одесити влаштували криваве побоїще

Сьогодні, 16 жовтня, близько 10:40 на перетині вулиць Рішельєвської та Троїцької сталася серйозна бійка.

Двоє чоловіків стверджують, що переходили дорогу на зелене світло за пів метра від пішохідного переходу. Автомобіль з жінкою за кермом зупинився пропустити їх, але чоловік, що сидів на пасажирському сидінні почав агресивно реагувати і кричати на пішоходів з вікна.

Один з них відповів пасажиру і той вийшов з машини.

В результаті між двома чоловіками сталася бійка.

Один з учасників (пасажир авто) стверджує, що пішохід вдарив його пляшкою по голові. На голові чоловіка видно серйозна травма.

Лікарі швидкої допомоги кажуть, що зачеплені м'які тканини голови. Його повезли в 11 Міську клінічну лікарню.

Джерело: 048.ua