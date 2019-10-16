  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню

    • Розсилка
    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню

    Серед біля дня одесити влаштували криваве побоїще

    Сьогодні, 16 жовтня, близько 10:40 на перетині вулиць Рішельєвської та Троїцької сталася серйозна бійка.

    Двоє чоловіків стверджують, що переходили дорогу на зелене світло за пів метра від пішохідного переходу. Автомобіль з жінкою за кермом зупинився пропустити їх, але чоловік, що сидів на пасажирському сидінні почав агресивно реагувати і кричати на пішоходів з вікна.

    Один з них відповів пасажиру і той вийшов з машини.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню
    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню
    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню
    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню
    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню
    Бійка в Одесі: двох учасників на швидкої відвезли в лікарню

    В результаті між двома чоловіками сталася бійка.

    Один з учасників (пасажир авто) стверджує, що пішохід вдарив його пляшкою по голові. На голові чоловіка видно серйозна травма.

    Лікарі швидкої допомоги кажуть, що зачеплені м'які тканини голови. Його повезли в 11 Міську клінічну лікарню.

    Джерело: 048.ua

    Читайте також
    Одеса автомобіль чоловік одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ