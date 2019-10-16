НАЗК виявило ознаки кримінального правопорушення у декларації першого заступника міністра культури



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Світлана Фоменко

Загалом у декларації Світлани Фоменко виявлено порушень на суму понад 1,4 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції при перевірці декларації першого заступника Міністра культури України Світлани Фоменко виявило ознаки кримінальних правопорушень. Чиновниця подала недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Світлана Фоменко, подаючи декларацію за 2015 рік (виправлену), вказала недостовірні відомості про отриманий чоловіком дохід у вигляді заробітної плати. Крім того, не задекларувала автомобіль, машиномісце та не зазначила відомості про корпоративні права, що належать чоловіку на праві власності, а також отриманий ним дохід від надання майна в оренду. Загалом виявлено порушень на суму понад 1,4 млн грн.

Про виявлені правопорушення Національне агентство повідомить Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлена статтею 366 – 1 Кримінального кодексу України.

При цьому Агентство зазначає, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Як повідомлялось, одна з очільниць «Укренерго» подала у деклараціях недостовірні відомості на суму у 6 млн грн.