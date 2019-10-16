На дитячому майданчику в Києві охоронці затримали молодика з ножем (фото)



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У затриманого молодика вилучили ніж Фото: Київ оперативний

Невідомо, що молодик з ножем, робив на дитячому майданчику

Сьогодні, 16 жовтня, на дитячому майданчику житлового комплексу «Яскравий» на вулиці Сім’ї Кульженків, 33 в Оболонському районі Києва охоронцями було затримано чоловіка з ножем.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Щойно охоронною компанією Омега у ЖК «Яскравий» було затримано на дитячому майданчику невстановлену особу з ножем, яка поводила себе дуже неадекватно», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у липні цього року до столичних поліцейських надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Олени Теліги хуліганить чоловік. На місці події правоохоронці встановили, що чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння ножем порізав хлопчику пальці на руках і побив молодика, який заступився за дитину.

Правопорушника затримали на місці скоєння злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний киянин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Правоохоронці вилучили у нього ніж, який направили на експертизу.