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    Червоненко ледь не побився із активістом через гастролі російських зірок

    Дебати спочатку були просто напруженими, а в кінці гості студії переходили на крик і образи
    Запеклі дебати на тему українсько-російських гастролей артистів відбулися вчора в студії одеського каналу «ДумскаяТВ». В обговоренні брали участь екс-нардеп і колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко, який виступає проти заборон на концерти будь-яких зірок. Йому опонував колишній лідер одеського «Правого
    • Сьогодні, 12:16
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    Євген Червоненко
    Євген Червоненко

    Дебати спочатку були просто напруженими, а в кінці гості студії переходили на крик і образи

    Запеклі дебати на тему українсько-російських гастролей артистів відбулися вчора в студії одеського каналу «ДумскаяТВ».

    В обговоренні брали участь екс-нардеп і колишній міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко, який виступає проти заборон на концерти будь-яких зірок. Йому опонував колишній лідер одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко, який і словами, і справами перешкоджає артистам, які співпрацюють з країною-агресором.

    Дебати спочатку були просто напруженими, а в кінці гості студії переходили на крик і образи. Після закінчення ефіру спікери перекинулися погрозами і поштовхалися в коридорі каналу.

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